Санкт-Петербург поможет Кишиневу в урбанистическом развитии (ФОТО)

Санкт-Петербург поможет Кишиневу в урбанистическом развитии (ФОТО)

О налаживаемых договорённостях такого плана сообщил генпримар молдавской столицы Ион Чебан

Так, находясь с визитом в северной столице РФ, он посетил Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга. Чебан и сотрудники примарии Кишинева встретились с директором-главным градостроителем учреждения Юрием Бакеем и сотрудниками института.

– Я рассказал, что мы намерены в течение двух с половиной лет разработать урбанистическую документацию для развития муниципия Кишинев. Предложил создать совместную рабочую группу для получения экспертизы и консультации по этому вопросу от специалистов из Санкт-Петербурга, – отметил кишиневский градоначальник.

Также генпримар договорился о получении помощи от местных специалистов для проектирования зеленых зон в муниципии.

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