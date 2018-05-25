Санитарный врач: Столичные зоны отдыха не готовы для летнего сезона

Санитарный врач: Столичные зоны отдыха не готовы для летнего сезона

Санитарно-эпидемиологическая ситуация зон отдыха в Кишиневе оставляет желать лучшего, и населению рекомендуется избегать их посещения.

Об этом порталу ipn.md сказал санитарный врач Центра общественного здоровья муниципия Кишинев Александру Налба. Он отметил, что не соответствуют требованиям качества ни пляжный песок, ни вода. Патогенная флора не была обнаружена, но выявлено превышение нормы по колиформным бактериям и кишечной палочки, которая является опасной для человеческого организма.

Лабораторные исследования показали, что песок не заражен яйцами гельминтов, но, как правило, они выявляются при более высокой температуре. Ни в одной из шести зон отдыха песок не был разрыхлён до конца.

Более благоприятной является ситуация в зоне отдыха Днестровский парк Вадул-луй-Водэ, где вода является проточной, а душевые кабины и общественные туалеты оборудованы в соответствии с нормами. В зоне отдыха Ватра ситуация самая плохая: там вода стоячая и начала цвести.

На территории муниципия Кишинев есть шесть зон отдыха с водоемами: Днестровский парк города Вадул-луй-Водэ, Ватра, парк Валя Морилор, парк Долина Роз, парк Рышкань и парк La Izvor.

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