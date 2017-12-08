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Санитарный пост на въезде в одно из сёл встревожил молдаван (ВИДЕО)

Санитарный пост на въезде в одно из сёл встревожил молдаван (ВИДЕО)

Речь о селе Кэрпинены Хынчештского района.

На дорогах, ведущих в этот населенный пункт, стоят люди в белых защитных костюмах и масках, останавливают каждый автомобиль и обрабатывают их неизвестным раствором. Об этом свидетельствует видео, снятое на видеорегистратор одной из машин.

В Нацагентстве по безопасности пищевых продуктов порталу agora.md рассказали, что в данном селе найден очаг африканской чумы свиней. На данный момент проводятся работы по его ликвидации.

Ранее в Чимишлийском районе обнаружили африканскую чуму у трех диких кабанов.

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