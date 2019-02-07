Санитарная авиация доставила облитых кислотой девушек из Дрокии в столичный ожоговый центр

Санитарная авиация доставила облитых кислотой девушек из Дрокии в столичный ожоговый центр

Двоих девушек, которых облил серной кислотой отец одной из них, были доставлены в Кишинёв вертолётом экстренной службы “Aviasan”.

По словам врачей из отделения реанимации Дрокиевской районной больницы, пострадавших забрали сегодня утром и доставили в столичный ожоговый центр. Обе девушки находятся в крайне тяжёлом состоянии, передаёт deschide.md.

Напомним, что вчера вечером житель Дрокии облил свою дочь и её подругу серной кислотой. До выяснения обстоятельств мужчина был задержан на 72 часа.

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