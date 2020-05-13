Санду решила, что она больший Гимпу, чем сам Гимпу, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Коллеги, это дно. Наконец Санду раскрылa свое настоящее, звериное, если хотите, лицо.

Она и раньше утверждала, что Антонеску – историческая личность, с положительными и отрицательными чертами. Но это был детский лепет. Посмотрите ее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону!

⚠️Здесь и про намерение России напасть на Молдову в 2014! 😱 Видимо, Плахотнюк помешал кражей миллиарда.

⚠️И про российскую армию (ОГРВ), которая поработила страну! 😳 Это армия потом открыла офис НАТО в 2017 и поставила консультантов НАТО в МВД, МО, СИБе и т.д!

⚠️И про войну на Донбассе, где Украина защищает Молдову от российских оккупантов!👀 Благо, что с помощью оружия США, а не Молдовы.

⚠️И про планы Кремля поставить нас на колени через план Козака (это не помешало Санду лично встречаться с Козаком и мило беседовать много часов подряд. Или она – часть “плана”?)😄

⚠️И про Додона, который является марионеткой Путина и который мешает Молдове идти в ЕС и НАТО! Кстати, марионетка Путина назначил Санду премьером. Видимо, Путин приказал. Она же свой человек? 😂😂😂

⚠️И про то, что Россия через Приднестровье пытается контролировать Молдову и Украину! И Евросоюз – скажем мы! 🏳️‍🌈

⚠️И, конечно, похвала в адрес Украины, что она всё делает правильно. Речь, видимо, о войне на Донбассе, запрете преподавания на молдавском языке, заморозке молдавской собственности, закон о земле и т.д.

♦️Мда… Санду просто обезумела. Она думает, она больший Гимпу, чем сам Гимпу?

🔺А мы так не думаем. И это ей аукнется. Она смещается в крайний правый сектор. И Сорос с ней.