Санду разочаровала Филата: Она заимствовала методы Плахотнюка и Шора (ВИДЕО)

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“Шпильки” от Влада Филата в адрес его бывшей соратницы Майи Санду. Бывший премьер обвиняет лидера ПДС в заимствовании методов Владимира Плахотнюка и Илана Шора и в голословных обвинениях. Более того, Филат отметил, что ждал от Санду другого, в том числе, когда она занимала пост премьера, и что способности политика не должны сводиться исключительно к тому, чтобы прийти к власти – нужно еще уметь и управлять.

Заявления были сделаны в рамках передачи на частном телеканале.

– Меня немного смешит этот металлический голос, который госпожа Санду пытается использовать в своей политической деятельности. Я считаю, что настоящий лидер должен вкладывать в свой голос нечто другое – доверительность и способность объединить граждан, у которых одна и та же цель, – сказал он.

Филат напомнил, что он давно знаком с Санду, и что именно он привел ее в молдавскую политику. Бывший премьер говорит, что не жалеет об этом, хотя сама деятельность Санду вызывает у него вопросы.

– Я ждал от нее других поступков, в том числе на посту премьер-министра. Я всегда считал, что способности политика не должны сводиться только лишь к тому, чтобы прийти к власти. Политик должен уметь еще и управлять, – добавил он.

В то же время Филат обвинил Санду в голословности, отвечая на ее вопрос, когда он вернет украденные деньги. Более того, он отметил, что его бывшая соратница заимствовала эти обвинения у Владимира Плахотнюка и у Илана Шора.

– Это то, о чем говорили Плахотнюк и Шор. Они покинули страну, но я вижу, что их месседж заимствовала Майя Санду. Но прежде, чем говорить о чем-либо, нужно информироваться. Если бы она сделала это, она бы знала, что в моем приговоре ничего не говорится об ущербе, – сказал он.