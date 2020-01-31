Санду против памяти героев ВОВ: экс-премьер считает, что ремонт мемориала “Вечность” не нужен (ВИДЕО)

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Бывший премьер-министр страны Майя Санду считает “ненужным” ремонт Мемориала воинской славы “Вечность” в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В рамках передачи на одном из частных телеканалов Санду открыто заявила, что не считает память о героях приоритетом.

Один из ведущих программы поинтересовался у Санду, действительно ли мемориал нуждается в ремонте, как заявляют некоторые чиновники, или “достаточно покрыть памятники бронзовой краской”. В ответ экс-премьер заявила, что следовало бы провести соответствующую экспертизу, и призвала своих коллег в парламенте потребовать этого. Лидер ПДС также беззастенчиво сказала, что не считает ремонт мемориала приоритетом, пишет Accent TV.

– Каковы приоритеты этого правительства? Это приоритеты? – возмутилась она.

Стоит отметить, что в прошлом году Майя Санду заявила, что не считает молдавский народ победителем в ВОВ. А годом ранее, отвечая на вопрос журналиста об отношении к маршалу Иону Антонеску, Санду заявила, что “это – историческая личность, о которой можно сказать как хорошее, так и плохо”.