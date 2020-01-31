Санду против международного признания нейтралитета Молдовы (ВИДЕО)

Санду против международного признания нейтралитета Молдовы (ВИДЕО)

Экс-премьер-министр Майя Санду выступает против статуса нейтралитета Молдовы, прописанного в Конституции страны. Так, комментируя выступление президента Игоря Додона с центральной трибуны Парламентской Ассамблеи Совета Европы, в котором глава государства заявил о необходимости международного признания статуса постоянного нейтралитета Молдовы, Санду отметила, что нейтральный статус может ограничить суверенитет.

– Это очень опасное соглашение. Не знаю, понимают ли те, кто его продвигают, к каким последствиям это может привести, потому что соглашение, предусматривающее международное признание статуса нейтралитета Молдовы, может ограничить наш суверенитет в принятии решений, – сказала она, пишет Accent TV. 

По мнению Санду, статус постоянного нейтралитета Молдовы, признанный на международном уровне, может стать помехой при вступлении нашей страны в Евросоюз. При этом, как и предрекали политологи, у нынешней оппозиции закончились аргументы. Видимо, поэтому Майя Санду решила вспомнить о «русских танках», вновь увидев «руку Москвы» в намерении Молдовы получить статус постоянного нейтралитета:

– Если, например, РФ не будет согласна с тем, чтобы Молдова перешла на новый этап в своем евроинтеграционном пути, тогда Молдова не сможет принять соответствующее решение, даже если парламент это решит или если будет проведен референдум. Это ограничивает нашу возможность в принятии решений.
– То есть, опять «рука Москвы»?
– Да, именно такое впечатление складывается.

Стоит отметить, что согласно ст. 11 Конституции Молдовы, наша страна является «нейтральным государством», и «не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств». Более того, согласно всем опросам общественного мнения, большинство граждан выступают за то, чтобы Молдовы сохранила свой нейтралитет.

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