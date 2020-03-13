Санду продолжает пользоваться услугами госохраны. Кого боится лидер ПДС? (ВИДЕО)

Санду продолжает пользоваться услугами госохраны. Кого боится лидер ПДС? (ВИДЕО)

Сама пользуется тем, что ранее всегда критиковала. Речь идет о лидере ПДС Майе Санду. Несмотря на то, то она была отправлена в отставку с должности премьер-министра 4 месяца назад, Санду до сих пор пользуется услугами госохраны. 

По словам председателя ПДС, это норма закона и рекомендация некоторых внешних партнеров.

– Я никого не боюсь, но это правда, что у меня еще есть госохрана. Это норма закона и совет некоторых партнеров, в том числе, если хотите, международного уровня. Они посоветовали мне сохранить охрану, тем более, что это выборный год, – сказала Санду в эфире частного телеканала.

Экс-премьер также отметила, что ее охраняют по очереди три человека, пишет unimedia.info.

 

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