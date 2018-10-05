Санду признала, что без ее бывшего шефа Филата кража миллиарда была бы невозможной

Санду признала, что без ее бывшего шефа Филата кража миллиарда была бы невозможной

Председатель партии “Действие и солидарность” Майя Санду наконец признала, что ее бывший шеф Влад Филат был замешан в кражах из финансово-банковской системы страны. По ее словам, без участия бывшего председателя ЛДПМ и экс-премьер-министра, это преступление было бы невозможным. 

– В случае с Филатом очевидно, что подобные вещи не могли бы произойти без того, чтобы об этом знал премьер-министр. Это не случилось бы без участия НБМ, прокуратуры, НАЦ, – сказала Санду в эфире программы на частном телеканале. 

Санду также уточнила, что не знает, в какой степени был виновен Филат, поскольку его дело было закрыто, пишет today.md. Стоит отметить, что лидер ПДС голосовала, будучи министром просвещения, за покрытие “кражи века”, что впоследствии было превращено в государственный долг и возложено на плечи всех налогоплательщиков страны.

 

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