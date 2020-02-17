Санду пришла к своим сторонникам в Хынчештах в сопровождении телохранителя (ФОТО)

Санду пришла к своим сторонникам в Хынчештах в сопровождении телохранителя (ФОТО)

Председатель партии “Действие и солидарность” Майя Санду приняла в воскресенье участие в запуске избирательной кампании кандидата ПДС в Хынчештах Олеси Стамате. Санду по традиции сопровождал ее личный телохранитель. 

Как пишет telegraph.md, последний попытался слиться с толпой и вместе со всеми кричал лозунги в поддержку Стамате, однако ни на секунду не отходил от лидера ПДС.

Ранее мы писали о том, что председателя партии “Действие и солидарность” повсюду сопровождает охрана. В прошлом году, например, на мероприятии, которое блок “АКУМ” провел по случаю 9 мая, лидер ПДС также появилась в сопровождении бывшего телохранителя Влада Филата.  Примечательно, что несмотря на то, что ранее Санду неоднократно возмущалась тем, что некоторые политические лидеры пользуются услугами охраны, сама она прибегает к этой же практике.

 

 

 

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