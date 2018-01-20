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Санду поддержала инициативу либералов о выходе из СНГ (ВИДЕО)

Санду поддержала инициативу либералов о выходе из СНГ (ВИДЕО)

В эфире передачи на частном телеканале лидер партии “Действие и солидарность” заявила, что не видит преимуществ от пребывания в Содружестве. 

Так, в ответ на вопрос ведущего, в случае прихода к власти считает ли Санду, что Молдова должна выйти из СНГ, она сказала:

– А каковы преимущества СНГ?..Я думаю, что статус члена больше используется в политическом плане. Преимуществ для того, чтобы оставаться в СНГ, я не вижу, – отметила она.

Напомним, что проект о денонсации Соглашения о создании СНГ, подписанного Молдовой, в парламент внесли либералы. Инициативу раскритиковал президент страны, который отметил, что она ставит под удар сотни тысяч молдавских мигрантов, вынужденных работать в странах Содружества. Социалисты, в свою очередь, заявили, что будут отстаивать членство Молдовы в СНГ.

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