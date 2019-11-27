Санду оставила бюджетников без зарплат (ВИДЕО)

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Экс-правительство Майи Санду оставило учителей, воспитателей детских садов и многих других бюджетников без зарплат. Они до сих пор не получили выплаты за октябрь, рассказал после сегодняшнего заседания кабинета министров Ион Кику.

– Мы провели оценку выплаты зарплат в октябре, и выяснили, что работники многих детских садов, школ, центров творчества, примарий и так далее, которые, как правило, всегда получали зарплаты до 10 числа следующего месяца, до сих пор не получили ее исключительно по причине “деятельности” некоторых суперспециалистов, которые, как я понял, сейчас хвастаются тем, что они “уравновесили” бюджет. Но на самом деле они оставили страну без зарплат, – сказал он.

Ион Кику заверил в том, что возглавляемый им кабинет министров рассчитается по всем задолженностям по зарплатам, оставленным экс-правительством Санду.