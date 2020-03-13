Санду “опустила” Нэстасе в прямом эфире: Он уже показал, что может, на выборах в Кишиневе

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Партия “Действие и солидарность” не поддержит кандидата платформы “Достоинство и правда” Андрея Нэстасе на президентских выборах, которые пройдут этой осенью. Это в рамках передачи на частном телеканале дала понять Майя Санду. Она сослалась на результат выборов генпримара Кишинева, когда лидер ППДП проиграл кандидату от ПСРМ Иону Чебану.

– Мы бы поддержали Андрея Нэстасе, если бы у него были большие шансы. Выборы мэра столицы показали, что шансы невысоки. По этой причине ПДС находится в раздумьях и примет решение позже, – пояснила Санду.

Сам Нэстасе рассказал, что вопрос о выдвижении единого кандидата на пост президента от правых партий обсуждался в июне прошлого года. В результате была достигнута договоренность, что платформа “Достоинство и правда” поддерживает Майю Санду на должность премьер-министра, а ПДС, в свою очередь, должна была поддержать Нэстасе на президентских выборах, однако выполнять свое обещание Санду, по всей видимости, не собирается.