Санду обратилась к сотрудникам госучреждений и силовых ведомств страны

Санду обратилась к сотрудникам госучреждений и силовых ведомств страны

Новоиспеченный премьер-министр Майя Санду призвала сотрудников государственных учреждений “не слушать незаконные и недемократические указания Плахотнюка против собственного народа”. 

– Он хочет использовать вас как щит, чтобы защитить самого себя. Им все равно на вас, на закон. Вас больше и вы сильнее. Не выходите на улицу по призыву узурпатора, – сказала она. 

Санду отметила, что вскоре все те, кого сейчас принуждают принимать решения против закона и собственной воли, будут освобождены. Она также добавила, что завтра все государственные институты должны работать в нормальном режиме.

Ранее Санду также обратилась ко всем сотрудникам правоохранительных органов, в том числе, и к работникам пенитенциарных учреждений, войскам карабинеров и специальным подразделениям, призвав их исполнять закон и волю народа, а не указания группы лиц, пытающихся незаконно удерживать власть в стране.

 

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