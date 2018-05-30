Санду не хотела Нэстасе: “PAS” намеревалась выдвинуть собственного кандидата в генпримары

Более того, перед первым туром выборов Санду просила некоторые социологические центры снизить показатели Нэстасе в опросах.

Якобы поддержавшая кандидатуру Андрея Нэстасе на пост генерального примара Кишинева Майя Санду на самом деле намеревалась выдвинуть собственного претендента на эту должность. В частности, предложение стать кандидатом от партии “Действие и солидарность” поступило историку Октавиану Цику. Об этом последний рассказал в рамках программы на частном телеканале. По словам Цику, Санду предложила ему стать кандидатом “PAS” на выборах генпримара Кишинева за некоторое время до того, как формирование якобы решило поддержать кандидатуру Нэстасе на этот пост.

– Первоначально было предложение, чтобы я баллотировался в примэрию Кишинева, и я сказал, что не могу это сделать, потому что это не входит в мои интересы, – рассказал Цику, который отметил, что не видит себя примаром столицы.

Спустя несколько дней после отказа Цику Санду вдруг объявила о своем решении поддержать единого кандидата Андрея Нэстасе. Однако очевидно, что изначально партии “Действие и солидарность” собиралась идти на выборы генерального примара Кишинева со своим собственным кандидатом.

И еще один любопытный факт: перед первым туром выборов Санду просила некоторые социологические центры снизить показатели Нэстасе в опросах. Об этом на своей странице в соцсети сообщил политолог Эрнест Варданян.

Напомним, выборы генерального примара муниципия Кишинев пройдут в это воскресенье, 3 июня.