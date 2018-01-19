Санду намерена искать “точки соприкосновения” с унионистами и сотрудничать с Бэсеску (ВИДЕО)

Об этом она заявила в рамках программы на частном телеканале.

Так, в ответ на вопрос ведущего о том, как она собирается завоевывать электорат, настроенный на объединение с Румынией, она заявила, что привлечет для этого “очень хороших людей, которые их (унионистов – прим.ред.) представляют”, а также путем конкретных посланий и обязательств об улучшении отношений с соседней страной. Санду также отметила, что считает унионистов рациональными людьми, и что с ними необходимо находить точки соприкосновения, а не разногласия.

Говоря об экс-президенте Румынии, Санду заявила, что знает, что он открыт к совместной работе и с партией “Действие и солидарность”, и с партией “Достоинство и правда”, и что у него очень хорошее отношение к ним.

– Мы также открыты к сотрудничеству и можем побеседовать. Я уже говорила, что мы открыты ко всем с добрыми намерениями, кто разделяет европейские ценности и может поспособствовать единству правых на выборах, – добавила Санду.

Отметим, что ранее о готовности создать альянс после выборов с партиями Майи Санду и Траяна Бэсеску заявили демократы.