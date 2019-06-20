Санду: «Молдова-газ» приобрела джипы на 1,5 млн евро

Санду: «Молдова-газ» приобрела джипы на 1,5 млн евро

Компания «Молдова-газ» недавно приобрела автомобили, стоимость которых достигает 1,5 млн евро. Об этом сегодня сообщила премьер-министр Майя Санду. 

– У меня есть сообщение и для «Молдова-газ». Я только что узнала, что там покупаются джипы и другие автомобили себе в радость. Сумма закупок составила 1,5 млн евро. Подозреваю, что очень скоро придут и попросят ввести эти расходы в тарифы, которые оплачивают граждане. Требуем прекратить эти люксовые закупки, – сказала Майя Санду.

Примечательно, что в плане закупок на 2019 год, обнародованном компанией «Молдова-газ», не значится приобретение каких-либо автомобилей, передаёт tv8.md.

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