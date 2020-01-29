Санду и Нэстасе стали лидерами антирейтинга доверия граждан

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Почти 60% граждан страны не доверяют бывшему премьеру Молдовы, лидеру ПДС Майе Санду. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией “Intellect Group”.



Согласно итогам исследования, первое место антирейтинга занял лидер ППДП Андрей Нэстасе. Ему не доверяют 64,1% граждан. На втором – лидер ПКРМ Владимир Воронин, недоверие к которому составляет 61,2%. На третьем – Майя Санду, которой не доверяют почти 60%.

Стоит отметить, что самый низкий антирейтинг у президента, премьера и генерального примара Кишинева.

Опрос общественного мнения проводился с 16 по 23 января. В нем приняли участие 1134 человека. Максимальная погрешность составляет +/-3%.