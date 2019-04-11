Санду и Нэстасе проигнорировали встречу с социалистами

Санду и Нэстасе проигнорировали встречу с социалистами

Несмотря на то, что руководство Партии социалистов адресовало приглашение на дискуссии лично Майе Санду и Андрею Нэстасе, лидеры блока “АКУМ” на встречу не пришли. Вместо себя они отправили своих заместителей – Михая Попшой и Александра Слусаря. 

Почему на встречу не пришли сами Санду и Нэстасе, их представители объяснить так и не смогли.

Примечательно, что это не первый раз, когда лидеры “АКУМ” проявляют полное отсутствие элементарной вежливости и политического этикета. Ранее Майя Санду и Андрей Нэстасе отказались пожимать руку главе государства, а затем проигнорировали второй раунд инициированных им переговоров. Накануне они также опустили слово “уважаемый” в обращении к старейшине парламента, социалисту Эдуарду Смирнову, назвав его просто “господином депутатом”.

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