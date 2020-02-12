Санду и Нэстасе не могут поделить “Европейское село”

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Лидер ПДС Майя Санду присвоила программу “Европейское село”, разработанную ППДП и продвигаемую депутатами Ингой Григориу, Александром Слусарем, Дину Плынгэу и Марией Чобану. Об этом сообщила сама Григориу в комментарии к статусу Санду, в котором последняя рассказала о запуске проекта.



– Получила хорошую новость о том, что уже в этом году будет запущена программа “Европейское село”. В ее рамках будут профинансированы проекты по развитию населенных пунктов Молдовы, – написала Санду.

В ответной реплике Инга Григориу опубликовала ссылку на документ, разработанный представителями ППДП на эту же тему, пишет politics.md.