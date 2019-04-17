Санду и Нэстасе атаковали ПСРМ из-за поездки в Москву

“В чужом глазу соринку видим, а в своем и бревна не замечаем”. Лидеры блока “АКУМ” Майя Санду и Андрей Нэстасе недовольны тем, что фракция Партии социалистов в полном составе отправилась в Москву. И это несмотря на то, что сами Санду и Нэстасе регулярно совершают заграничные вояжи, но считают свои поездки – в порядке вещей.

– Это значит, что они не независимы. То, что они так часто ездят в Москву, уже смешно, потому что они не капли не самостоятельны в своих решениях, – сказала Санду в интервью радиостанции “Свободная Европа”.

Атаковал социалистов и Андрей Нэстасе.

– Когда мы поехали в Брюссель, нас назвали предателями. А тут целая фракция, 35 депутатов, отправились в Москву, – и тишина, – заявил он в эфире частного телеканала.

Стоит отметить, что фракция ПСРМ впервые с 2015 года в полном составе отправилась в Москву. Визит проходит по приглашению руководства Государственной Думы Российской Федерации и главных думский партий, с которыми у социалистов давно налажено межпартийное и межфракционное сотрудничество.

Вчера, в рамках интервью на телеканале “Россия 24” Зинаида Гречаный ответила на нападки в адрес ПСРМ о том, что социалисты, якобы, отправились в Москву, чтобы “согласовать коалицию”.

– Какую коалицию можно согласовывать в Москве? Нашим оппонентам больше не о чем говорить? Лучше бы они согласовывали вместе с нами коалицию, которую нужно создавать, – парировала она.