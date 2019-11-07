Санду глубоко ошибается, если думает, что ПСРМ позволит ей рулить страной, как ранее рулил Плахотнюк, – Цырдя

Вчера свершилось немыслимое. Министр юстиции О. Стамате аннулировала конкурс по отбору кандидата в генпрокуроры, который сама же и организовала!

Тем самым министр Стамате плюнула в лицо участникам конкурса, экспертам, партнёрам по коалиции!

Мотивация министра бесподобна: якобы результаты конкурса были искажены голосованием представителя парламента! Он дал меньше баллов Ш. Глигору и В. Грибинче – фаворитам “АКУМ”, – и больше – А. Стояногло, якобы фавориту ПСРМ!

Разберемся.

1) Минюст предложил неконституционный фильтр – комиссию экспертов для отбора кандидатов в ГП! ПСРМ, тем не менее, поддержала.

2) Минюст организовал конкурс, набрал 5 из 6 судей-экспертов, разработал тесты и – о Боже! -признал сначала его результаты! Как мог один человек исказить оценку 5?

3) Эксперты комиссии – И. Боцан, С. Бэешу заявили, что конкурс был объективным. Выиграли лучшие – а их 4 кандидата из 16! Или конкурс стал сразу же необъективным, потому что не прошел фаворит ППДА – Глигор, который не является ни судьей, ни прокурором?

4) Зарубежный эксперт James Hamilton поставил максимальные оценки тем же 4 кандидатам, что и комиссия в целом! Он тоже неправ?

5) По подсчетам экономиста В. Ионицэ, если убрать радикально высокие и радикально низкие оценки (назовем их необъективными) – получим тот же результат – Стояногло, Грибинча, Крышмару, Солтан!

6) Даже если убрать оценки, поставленные представителем парламента, то Стояногло все равно первый!

7) Против Ш. Глигора голосовали James Hamilton и Р. Ботезату, которая является членом НПО CRJM. Директором этого НПО является В. Грибинча, человек Майи Санду, он же участник конкурса. Проще говоря, люди Санду были против Глигора!!!

8) Сама Стамате дала высший балл Стояногло, Грибинче (ПАС) и Глигору (ППДА). Считает ли она, что голосовала объективно, поддерживая «партийных кандидатов»?

9) Правительство провалило конкурс на судей КС. Провальным был концепт реформы юстиции – Венецианская комиссия затоптала его! Здесь кто виноват?

10) Правительство желает одного – назначить везде своих людей. Конкурсы – ширма. И если свои не проходят – они их отменяют, пока не продвинут своего!

Поэтому Майя Санду плюнула на приличия, решив, что она будет назначать генпрокурора.

Она уверена – ПСРМ проглотит и позволит ей рулить страной, как ранее рулил Плахотнюк.

Скажу, как есть – она глубоко ошибается…