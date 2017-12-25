Самыми востребованными КПП в преддверии праздников стали Леушены, Отачь и Кишиневский аэропорт

Всего за последнюю неделю молдавскую границу пересекли 319 768 человек.

Согласно данным Пограничной полиции, с 18 по 24 декабря в Республику Молдова въехали 166 858 соотечественников и туристов. Границу также пересекли 80 419 транспортных средств, 40 297 из которых зарегистрированы за границей.

Кроме того, за последние 24 часа самыми востребованными пунктами пропуска стали: Леушены (11 901 человек), Отачь (8 400), Международный аэропорт Кишинева (7 468), Скулень (5 791), Крива (4 165), Кагул (3 284) и Джурджулешты – Галац (3090).

Также за прошедшую неделю было зарегистрировано 89 нарушений при пересечении границы:

– один случай незаконного пересечения границы;

– 38 человек нарушили режим пограничной зоны и пунктов пропуска;

– 6 случаев предъявления поддельных документов;

– 30 водителей нарушили правила использования виньет;

– 15 иностранных граждан нарушили срок пребывания на территории Республики Молдова;

– два нарушения правил перевозки пассажиров и грузов.

За указанный период 47 иностранным гражданам и 166 транспортным средствам было отказано во въезде на территорию Республику Молдова.

Ранее стало известно, что в новогодние праздники пограничники будут работать в усиленном режиме.