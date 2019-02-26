Самыми активными избирателями на выборах стали представительницы прекрасного пола

Самыми активными избирателями на выборах стали представительницы прекрасного пола

В воскресных выборах приняли участие 1,4 миллиона граждан – почти половина молдаван с правом голоса. Более 53% проголосовавших – женщины. Наиболее пассивными избирателями были молодые люди.

Как сообщает trm.md, лишь 8,5% от общего числа избирателей были граждане в возрасте от 18 до 25 лет. С другой стороны, пенсионеры стали самыми активными посетителями участков для голосования. Люди в возрасте от 26 до 40 лет и от 41 до 55 лет присутствовали примерно в равных пропорциях: около 25,6%.

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