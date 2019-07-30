Самым загруженным КПП за сутки стал пункт “Леушены”

Самым загруженным КПП за сутки стал пункт “Леушены”

В пунктах пересечения поток лиц составил 70 343. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 39 097.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекших границу, 37 971 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 14 901.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 12 519 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 333 пересечения,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 932 пересечения,
  • КПП «Тудора» – 5 800 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 5 758 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 5 670 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 295 пересечений.
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