Самым востребованным пропускным пунктом за сутки стал “Леушены”

Самым востребованным пропускным пунктом за сутки стал “Леушены”

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 11 человек нарушили режим КПП;
  • 2 случая незаконного провоза товаров;
  • 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 5 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 51 931. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 26 913. Из общего числа людей, пересекших границу, 28 014 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 020.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 9 658 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 941 пересечение,
  • КПП «Скуляны» – 5 805 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 4 613 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 080 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 2 915 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 2 424 пересечения.
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