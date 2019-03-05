Самый востребованный пункт пропуска — КПП “Леушены”

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 3 человека нарушили режим КПП;
- 3 попытки незаконного провоза товаров;
- 1 попытка предъявить поддельный документ;
- 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 3 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
- 2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 44 589 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 22 529. Из общего числа людей, пересекающих границу, 25 377 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 620 пересечений, среди которых 6 139 автомобилей с молдавскими номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 9 094 пересечения,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 7 481 пересечение,
- КПП «Скуляны» – 5 491 пересечение,
- КПП «Атаки» – 3 285 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 240 пересечений,
- КПП «Паланка» – 2 616 пересечений,
- КПП «Кагул» – 2 390 пересечений,
- КПП «Крива» – 1 840 пересечений.
Напоминаем о том, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут проезжать все категории транспорта.
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