Самый востребованный пункт пропуска — КПП “Леушены”

Самый востребованный пункт пропуска — КПП “Леушены”

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 3 человека нарушили режим КПП;
  • 3 попытки незаконного провоза товаров;
  • 1 попытка предъявить поддельный документ;
  • 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 3 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 44 589 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 22 529. Из общего числа людей, пересекающих границу, 25 377 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 620 пересечений, среди которых 6 139 автомобилей с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 9 094 пересечения,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 7 481 пересечение,
  • КПП «Скуляны» – 5 491 пересечение,
  • КПП «Атаки» – 3 285 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 240 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 2 616 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 2 390 пересечений,
  • КПП «Крива» – 1 840 пересечений.

Напоминаем о том, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут проезжать все категории транспорта.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md