Самый низкий уровень заболеваемости туберкулёзом зарегистрирован в Тараклийском районе

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В Тараклийском районе в последние годы фиксируется самый низкий в стране уровень заболеваемости туберкулёзом. Так, если по республике ежегодно выявляется до 25 новых случаев, то в 2017 и 2018 годах в Тараклийском районе зарегистрировали по 9 новых случаев.

За 4 месяца этого года в районе выявлено 10 подтверждённых случаев туберкулёза, пишет gagauzinfo.md со ссылкой на tuk.md. Для сравнения, за весь 2018 год выявлено 13 случаев (9 новых и 4 рецидива).

В прошлом году в районе было обследовано 2 308 человек из групп риска. В результате не выявлен ни один человек, болеющий туберкулёзом.