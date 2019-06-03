Самосуд в Комрате: несовершеннолетняя и её возлюбленный убили насильника в знак мести

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Бездыханное тело 30-летнего жителя села Конгаз было найдено в лесной глуши, а в нескольких метрах от трупа находилась машина убитого. Ужасная находка была сделана в конце прошлой недели, вблизи населённого пункта Светлое муниципия Комрат.

Погибший был объявлен в розыск 30 мая, а спустя несколько дней его тело было найдено в лесу. По словам судмедэксперта, прибывшего на место происшествия, на теле погибшего было обнаружено большое количество ран, нанесённых ножом, передаёт deschide.md.

По сведениям источников, близких к расследованию, после того, как труп был обнаружен, правоохранители задержали 16-летнюю девочку, а её возлюбленного, 25-летнего парня из Тараклии, объявили в розыск. Несовершеннолетняя в подробностях рассказала следствию, как и за что они убили мужчину.

– Несовершеннолетняя из Конгаза сообщила, что 30-летний мужчина месяц назад изнасиловал её, поэтому они с парнем решили отомстить обидчику. Они купили нож, а вечером 30 мая предложили мужчине встретиться. После этого они зарезали предполагаемого насильника ножом и положили тело в багажник его автомобиля, чтобы скрыть следы преступления, – сообщил источник.

По дороге между сёлами Конгаз и Светлое автомобиль марки Mazda застрял, поэтому возлюбленные решили его там оставить. Труп они вытащили и бросили в 100 метрах от машины, в лесу.

Полиция возбудила по факту убийства уголовное дело.