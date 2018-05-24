Самому молодому миллионеру в Молдове 24 года, а самому взрослому – 80 лет

Согласно отчету Государственной налоговой службы, в 2017 году в Республике Молдова 1792 человека задекларировали ежегодные доходы на сумму свыше 1 миллиона леев, что на 243 человека больше, чем в 2016 году.

Только 537 человек с доходами свыше миллиона леев должны были подать декларации о подоходном налоге. Общая сумма дохода этих лиц составила 1,28 миллиардов леев, из которых в виде подоходного налога в бюджет государства было выплачено 132,57 миллионов леев.

Наибольшая сумма задекларированного в 2017 году физическим лицом дохода составила 63 миллиона леев. Источником были названы инвестиции из-за рубежа.

Отмечается также, что самому молодому миллионеру в стране 24 года, а самому взрослому – 80 лет.