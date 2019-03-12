Самолёт рейса Кишинёв-Москва совершил экстренную посадку из-за угрозы разгерметизации

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Самолёт компании Fly One рейса Кишинёв-Москва вернулся в аэропорт молдавской столицы спустя час после взлёта. Инцидент произошёл вчера, 11 марта.

– Уважаемые пассажиры самолёта рейса 5F – 131 Кишинёв-Москва компании Fly One, экипаж судна заметил, что высота в кабине растёт, что может привести к разгерметизации. Экипаж действовал в соответствии с инструкцией и снизился на безопасную высоту. Благодаря своевременным действиям разгерметизации не произошло, – пояснила авиакомпания.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, пишет realitatea.md. Пассажирам будет оказана необходимая поддержка со стороны авиакомпании. Технический отдел работает над устранением неполадок.