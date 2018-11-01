Самолёт рейса Кишинёв-Брюссель совершил аварийную посадку: пассажиры ощутили едкий запах гари

Самолёт компании Air Moldova, на борту которого находился 81 пассажир, вернулся в аэропорт Кишинёва спустя 20 минут после взлёта.

По словам представителей аэропорта, на борту самолёта были обнаружены определённые технические неполадки и для того, чтобы обеспечить пассажирам безопасность, было принято решение вернуться в аэропорт. В результате вынужденной посадки никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Стоит отметить, что пассажиры рейса утверждают, что на борту ощущался запах дыма и топлива, пишет jurnaltv.md.

Как сообщила пресс-секретарь авиакомпании Михаела Жосан, пассажиры рейса находятся в безопасности и в скором времени они отправятся в Брюссель другим самолётом другой авиакомпании, сообщает unimedia.info. Обстоятельства выясняются.