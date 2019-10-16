Самолёт рейса Бухарест-Кишинёв перенаправили в Яссы из-за густого тумана

Самолёт рейса Бухарест-Кишинёв перенаправили в Яссы из-за густого тумана

Расписание авиарейсов в Международном аэропорту Кишинёва претерпело некоторые изменения из-за густого тумана. Пассажиров просят внимательно следить за графиком рейсов на сайте аэропорта.

Так, самолёт, который вылетел из Бухареста и должен был приземлиться в Кишинёве, быдл перенаправлен в Яссы. Самолёты некоторых других рейсов прибывают в столицу Молдовы с небольшими задержками. А рейс Кишинёв-Бухарест задерживается на час, передаёт tvrmoldova.md.

Напомним, что Государственная гидрометеорологическая служба объявила жёлтый код метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение действует до 12:00 сегодняшнего дня.

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