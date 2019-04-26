Самолёт иностранной авиакомпании без разрешения вошёл в воздушное пространство Молдовы

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Вчера иностранный самолёт незаконно вошёл в воздушное пространство Республики Молдова. Об этом сообщил Орган гражданской авиации (ОГА).

Как передаёт moldpres.md, сразу после приземления в Международном аэропорту Кишинёва Орган гражданской авиации проверил самолёт и параллельно уведомил правоохранительные органы. В результате проведённой проверки выявлено, что у воздушного судна отсутствовало разрешение на вхождение в воздушное пространство Молдовы и другие обязательные документы, необходимые для эксплуатации борта.

В настоящее время самолёт задержан до выяснения всех обстоятельств.