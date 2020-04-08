Самолет с гуманитарной помощью для Молдовы от Китая приземлится сегодня в Киеве

Самолет с гуманитарной помощью для Молдовы от Китая приземлится сегодня в Киеве

Об этом на брифинге для прессы объявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

– Сегодня в Киеве приземлится самолет с партией гуманитарной помощи от китайского народа. Хочу выразить благодарность и признательность за эту поддержку, – сказала она. 

Партия гуманитарной помощи включает лекарства, медицинское оборудование и элементы защиты для врачей: маски, костюмы, экраны и так далее. Ранее глава государства сообщал, что власти ищут возможности для доставки всего этого в Молдову, так как вес груза превышает 3 тонны.

Впоследствии партию помощи доставят из украинской столицы в Кишинев.

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