Самой важной для Молдовы в 2017 году граждане считают деятельность президента

Деятельность президента Молдовы Игоря Додона в 2017 году стала самой важной сферой жизни страны для трети ее жителей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были обнародованы сегодня, 6 декабря. Так, респондентам предложили ответить на вопрос «Назовите три события 2017 года, которые вы считаете наиболее важными».

Наибольшее число опрошенных, 31,7%, самой важной для страны назвали деятельность президента. Отметили они и конкретные события и действия с участием Игоря Додона, привлекшие особое внимание. Это его участие в параде в День Победы в Москве 9 мая вместе с Путиным, деятельность благотворительного фонда Din suflet, фильм о истории Молдовы, улучшение отношений с РФ, создание новых рабочих мест, противоречивые решения Конституционного суда в отношении Игоря Додона, и многое другое.

Немного меньше граждане Молдовы в уходящем году интересовались реформами, внедряемыми в стране — 27,1%, а также арестом генпримара Кишинева Дорина Киртоакэ — 23,4%. А вот деятельность Демпартии, правительства Павла Филипа и других ветвей власти молдаване посчитали не особо важными — ими активно интересовались лишь 7,5% респондентов.

На последней строчке рейтинга важности для граждан Молдовы разместилась деятельность унионистских движений, партий и политиков в нашей стране. Так, их поступками и действиями заинтересованы лишь 4,8% молдаван.

Опрос «Vox Populi» на тему «2017 год по мнению населения Республики Молдова» проводился с 20 ноября по 2 декабря Ассоциацией социологов и демографов РМ. В нем приняли участие 1181 респондент из 79 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/- 3%.