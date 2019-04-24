Самое дорогое импортное игристое вино в Молдове стоит почти 10 тысяч леев

Самое дорогое импортное игристое вино в Молдове стоит почти 10 тысяч леев

Руководство, содержащее подборку из 30 иностранных вин, продаваемых в Республике Молдова, было выпущено в Кишиневе. Презентация первого такого издания состоялась накануне в столичной винотеке.

Руководство «30 иностранных вин в Молдове» выпустил журналист Андрей Чиботару. Включенные в гид вина произведены в Италии, Франции, Испании, Чили, Новой Зеландии. Издание также содержит описание вин и информацию о кулинарных ассоциациях и местах, где их можно приобрести.

Самое дорогое из описанных вин – игристое, его можно купить в столице почти за 10 тысяч леев, а самое дешевое – примерно за 150 леев. В то же время самое дорогое красное вино стоит 5800 леев.

Тираж издания – тысяча экземпляров.

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