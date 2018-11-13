Самодельная проводка привела к пожару в Приднестровье

ЧП произошло на улице Чернышевского. Возгорание капитального строения, приспособленного под автомобильные боксы, заметили охранники соседнего предприятия. Они позвонили в службу пожаротушения.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, по указанному адресу прибыли сотрудники СВПЧ-3. Специалисты за считанные минуты сбили пламя в одной из секций. Им удалось предотвратить распространение огня на соседние помещения. В одном из них находился автомобиль BMW.

Ликвидация пожара длилась 20 минут. Причиной возгорания площадью 50 квадратных метров специалисты называют короткое замыкание электропроводки, выполненной непрофессионально. Пламенем повреждены деревянная обшивка потолка, пластиковое перекрытие и личные вещи.

Сумма материального ущерба устанавливается. Проводится разбирательство.