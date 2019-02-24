Самая низкая явка за всю историю Молдовы отмечена на этих парламентских выборах

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Доля пришедших на парламентские выборы 24 февраля 2019 года оказалась самой низкой за всю историю организации и проведения парламентских выборов в Молдове.

Так, по предварительным данным, на сегодняшних выборах участие приняли около 50% избирателей, пишет deschide.md. Согласно данным, представленным Ассоциацией демократии участия «ADEPT», самый высокий уровень явки был зарегистрирован на первых парламентских выборов после провозглашения независимости в 1994 году. Тогда в выборах приняли участие 79,3% избирателей.

В остальных парламентских выборах явка составила:

В 1998 году – 69,1%;

В 2001 году – 67,5%;

В 2005 году – 64,8%;

В 2009 году (апрель) – 57,5%;

В 2009 году (июль) – 58,8%;

В 2010 году – 63,4%;

В 2014 году – 57,3%.