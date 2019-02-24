Самая низкая явка за всю историю Молдовы отмечена на этих парламентских выборах

Самая низкая явка за всю историю Молдовы отмечена на этих парламентских выборах

Доля пришедших на парламентские выборы 24 февраля 2019 года оказалась самой низкой за всю историю организации и проведения парламентских выборов в Молдове.

Так, по предварительным данным, на сегодняшних выборах участие приняли около 50% избирателей, пишет deschide.md. Согласно данным, представленным Ассоциацией демократии участия «ADEPT», самый высокий уровень явки был зарегистрирован на первых парламентских выборов после провозглашения независимости в 1994 году. Тогда в выборах приняли участие 79,3% избирателей.

В остальных парламентских выборах явка составила:

В 1998 году – 69,1%;

В 2001 году – 67,5%;

В 2005 году – 64,8%;

В 2009 году (апрель) – 57,5%;

В 2009 году (июль) – 58,8%;

В 2010 году – 63,4%;

В 2014 году – 57,3%.

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