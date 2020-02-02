Самая активная партия в стране: ПСРМ провела очередной день информирования граждан (ФОТО)

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Партия социалистов продолжает подтверждать звание самой активной партии в Молдове. В эти выходные социалисты организовали ставший уже традиционным Единый общенациональный день информирования населения. Депутаты парламентской фракции, муниципальные и местные советники, председатели районов и примары населённых пунктов, активисты ПСРМ и “Молодой гвардии” провели по всей стране тысячи встреч с гражданами, раздали свежий номер газеты “Социалисты” и ответили на многочисленные вопросы.

Командный дух – вот что отличает членов Партии социалистов, подчеркнула председатель ПСРМ Зинаида Гречаный. На своей странице в соцсети она поблагодарила членов формирования за ответственность и внимание к людям.

– 2020 год – очень важный для нашей страны. В этом году запланирована масштабная программа социально-экономических преобразований по всей Молдове. ПСРМ приложит все усилия для развития нашей страны и улучшения уровня жизни населения, будет поддерживать инициативы Президента Республики Молдова Игоря Додона в этом направлении. Именно поэтому нам так важно оставаться сплоченной и целеустремленной командой единомышленников, которая справится со всеми поставленными задачами. Я верю в нашу команду! – подчеркнула Гречаный.

Стоит отметить, что ПСРМ проводит Единый общенациональный день информирования населения ежемесячно. В том числе благодаря этому граждане считают Партию социалистов самой активной и представительной партией в стране. Недавний опрос общественного мнения показал, что 86% опрошенных заявили, что видели представителей ПСРМ в своем населенном пункте.