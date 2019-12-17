Сама виновата: жители страны считают, что Санду заслужила своей отставки и сама ее спровоцировала

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Отставка правительства Майи Санду путем выражения ему вотума недоверия была правильным шагом, поскольку у премьера больше не было необходимой поддержки в парламенте. Так считают 48% жителей нашей страны, опрошенных в рамках исследования. В то же время половина населения уверена в том, что Санду поступила неверно, когда взяла на себя ответственность за принятие Закона о прокуратуре, поскольку именно это привело к падению кабинета министров.

47% респондентов полагают, что правительство Майи Санду всё равно следовало отправить в отставку, поскольку оно не справлялось с возложенными обязанностями. 42% согласны с утверждением, что Санду пошла на это намеренно, так как хотела избавиться таким образом от власти, прекрасно понимая, что результаты ее работы оставляют желать лучшего. В то же время 42% считают, что таким образом она подготовила платформу для участия в президентской гонке.

Примечательно также, что 73% граждан уверены, что генерального прокурора должна выбирать специальная комиссия, и только 10% – что этим должен заниматься премьер. 51% расценили инициативу Санду самостоятельно отбирать кандидатов на этот пост негативно.

Исследование проводилось компанией IMAS по заказу Public Media Grup в период со 2 по 14 декабря. В нем приняли участие 1090 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/-3%.