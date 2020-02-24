“Сама дважды упала на нож”: убивший супругу житель Страшен пытался обмануть полицейских

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Жуткое преступление произошло в воскресенье, 23 февраля, в селе Долна Страшенского района. Мужчина убил свою супругу, с которой у них четверо общих детей.

По данным пресс-секретаря Инспектората полиции Страшен Сильвии Ветку, 43-летний мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что его жена скончалась после того, как упала на нож. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что 41-летнюю женщину убил её супруг. Известно, что погибшая и подозреваемый находились в бракоразводном процессе, передаёт deschide.md.

– Сотрудники уголовного преследования установили, что у супруг произошёл конфликт прямо на улице, возле их дома. В результате ссоры мужчина нанёс женщине два удара кухонным ножом в область шеи. После этого он перетащил её в сарай дома. В результате полученных ранений пострадавшая скончалась, – сообщила пресс-секретарь ИП Страшен.

По факту насилия в семье, повлекшего смерть, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован на 72 часа.