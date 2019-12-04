Сам себя рассчитал: бендерчанин совершил кражу в счёт своей зарплаты

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Житель Бендер решил навести порядок на даче: убрать в огороде, починить сельхозпостройки. Строительные работы 69-летнему пенсионеру были не по силам, и он нанял помощника.

Однако с выплатой денег мужчина повременил. Тогда 59-летний работник решил рассчитать себя самостоятельно, похитив хозяйское добро. Вечером 23 ноября он вынес бензопилу, вилы, молоток с деревянной ручкой, доски и 28 листов шифера. Всё это спрятал на заброшенной даче по соседству, пишет mvdpmr.org.

С заявлением о краже местный житель обратился днём 2 декабря. В течение суток милиционеры преступление раскрыли. Следующим вечером похищенное имущество было на месте.

Гражданину, который предпочёл незаконный способ восстановления справедливости, грозит административная ответственность. В свою очередь, работодателю предстоит уплатить деньги помощнику.