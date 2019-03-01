Сам себе нотариус: бендерчанин выписал себе доверенность на машину и попался автоинспекторам

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Сотрудники Госавтоинспекции остановили на выезде из Дубоссар автомобиль марки Volkswagen Golf, который направлялся в сторону Рыбницы

При проверке документов 35-летнего водителя вызвала сомнения подлинность рукописной доверенности. Подпись владельца транспортного средства в просроченной нотариальной доверенности отличалась от подписи в рукописной бумаге, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что сначала мужчина управлял машиной по официальному нотариально заверенному документу. На момент истечения срока его действия собственник иномарки находился за пределами республики. Тогда бендерчанин сам выписал себе новую доверенность.

В действиях водителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 324 УК Приднестровья «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».