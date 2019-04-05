Сайт примэрии снова меняет свой облик: граждан спрашивают, какая версия лучше

Сайт примэрии снова меняет свой облик: граждан спрашивают, какая версия лучше

Официальный сайт столичной примэрии вновь меняет свой облик. Через несколько недель будет запущена новая версия сайта, а до тех пор граждан спрашивают, какая версия им нравится больше. 

На странице примэрии в соцсети создан опрос. Кишиневцев призывают принять в нем участие и выбрать один из двух вариантов, который им нравится больше. По словам представителей столичной власти, в скором времени у сайта появится и мобильная версия.

Стоит отметить, что в последний раз сайт примэрии обновили примерно 2 года назад. По словам местных властей, тогда работы обошлись в примерно 52 тысячи леев.

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