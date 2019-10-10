Садов России голова

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Дмитрий Воронков – о зелёной отрасли, налогах и молдавских томатах

Деревья соединяют небо и землю. Они дают нам не только физическое, но и ментальное, духовное здоровье. В России частное строительство и городское озеленение развиваются ощутимыми темпами. Спрос на декоративные растения растёт год от года. А создание изысканных композиций из деревьев, кустарников и цветов вокруг частных домов мало кому кажется элитарной причудой.

Как производители саженцев и семян Молдовы могли бы вписаться в российский рынок посадочного материала, рассказал в интервью «АиФ в Молдове» участвовавший в работе Второго молдо-российского экономического форума генеральный директор ООО «НПО «Сад и огород», заместитель председателя правления Ассоциации производителей посадочного материала, руководитель рабочей группы по производству и рынку посадочного материала комитета «Опора России» по сельскому хозяйству Дмитрий ВОРОНКОВ.

Надежда на «Опору России»

– Дмитрий, Ассоциация производителей посадочного материала объединяет более 200 питомников – российских, белорусских, казахстанских. В чём назначение вашей организации?

– Главные задачи ассоциации мы видим в развитии цивилизованного рынка посадочного материала, повышении качества продукции и доли отечественного производителя на рынке, формировании информационного и правового пространства, в котором станут полноценно развиваться питомнические хозяйства. Под эгидой ассоциации проходят выставки, выездные обучающие семинары, научно-практические конференции. Нам помогают консультациями учёные Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства (Бирюлёво), Российского государственного аграрного университета – МСХА им. Тимирязева и другие научные центры, с которыми мы активно сотрудничаем.

– Российский рынок зелёной продукции покрывает все потребности жителей страны?

– Нет, что вы! Максимум на 20% от того, что требуется только на внутреннем рынке. Остальное компенсируют импортные поставки. Посадочный материал стекается в РФ из Польши, Голландии, Бельгии, Венгрии, Чехии, Германии. Увы, ни один статусный городской объект, элитный торговый центр Москвы не обходится, например, без немецких деревьев-крупномеров, которые в российских питомниках просто ещё не успели вырасти за время развития отечественного питомниководства… В Германии питомники передаются от отца к сыну со всеми секретами, тонкостями и технологиями взращивания отличного посадочного материала.

– Как же ассоциация отстаивает интересы отечественных производителей?

– Разрабатываем механизмы, как вывести из-под удара зелёную отрасль. А для этого необходимо выделить питомники в отдельную группу агросектора и ввести для производителей декоративного посадочного материала отдельную ставку налога. Иного решения проблемы я не вижу. Комитет «Опора России» помогает доносить наши вопросы до властных структур.

Недавно я принимал участие в рабочей встрече с представителями муниципалитета Гамбурга. Там поднимался, в частности, вопрос защиты регионов от поставки некачественного посадочного материала. Территория Германии разбита по вертикали на несколько климатических зон. И не дай бог если кто-то по тендеру для озеленения захочет поставить растения, например, из седьмой климатической зоны в первую. Ему этого никто не позволит, поскольку у продукции производителя должна быть отметка о том, что посадочный материал как минимум год провёл в земле его региона. Только после этого питомниковод может предлагать для участия в тендере районированный материал. Без соблюдения вышеназванного условия производитель не допускается к участию в аукционе.

Почему молдавским производителям саженцев и семян не поставлять на российский рынок свою продукцию? В советское время клубника, перцы, томаты, как и виноград молдавской селекции, заслуженно считались лучшими в СССР.

Дверь в Европу

– Как политика импортозамещения повлияла на рынок декоративных растений?

– Следует отдать должное властям: были приняты решения, которые позволяют производителям брать доступный кредит в банке для закупки сельскохозяйственной техники. Ещё бы один глоток нам свежего воздуха – послабления по налогам…

Многим кажется, что открытие питомника растений – просто идеальный бизнес: работаешь вдали от городской суеты и чиновников с их проверками, деревья больших вложений не требуют – знай только поливай и греби деньги лопатой.

На самом деле питомниководство – чрезвычайно капиталоёмкая отрасль. Питомнику, чтобы стать конкурентным игроком на рынке, необходим внушительный парк техники для обработки земли и ухода за растениями – посадки, выкопки, обрезки, опрыскивания. Не обойтись без складских помещений и гаражей, теплиц и промышленных холодильников. Нужны современные системы полива, дороги, скважины, пруды, дренажные системы. А сколько ещё денег придётся вложить в посадочный материал, торф, навоз, песок, перегной, керамзит, перлит, удобрения, гербициды, инсектициды!

До недавнего времени все питомники, которые занимались зелёными насаждениями, платили единый сельхозналог в размере 6%. Но наши финансовые институты, руководствуясь непонятной логикой, ввели для сельхозпроизводителей дополнительную ставку НДС на уровне 20%. Быть может, такой налог оправдан для крупных производителей зерна, но под него попали все отечественные питомники, которые имеют оборот не больше 90 млн рублей.

Так российское законодательство вместо помощи отечественному производителю оказало ему медвежью услугу – широко распахнуло дверь для посадочного материала из Европы. Российским питомникам стало невыгодно развиваться. Некоторые из них отказались от производства и занялись перекупкой. Оборот там идёт порой на десятки миллиардов рублей. Но члены ассоциации не теряют надежды, что власть, наконец, повернётся лицом к отечественным производителям и начнёт отыгрывать ситуацию в обратную сторону.

Сад – почтой

– Как появилось Научно-производственное объединение «Сад и огород», чья продукция россиянам известна под маркой «Сады России»?

– «Сады России» – национальный лидер по почтовой рассылке посадочного и семенного материала для садоводов-любителей РФ. За 30 лет работы компания отправила более 15 млн посылок почтой. У НПО – 1 млн 420 тыс. заказчиков, и количество клиентов увеличивается каждый год на 40%.

А начал дело в 1987 году Владимир Степанов, мой покойный тесть. Он создал в Челябинске семейный кооператив «Малина», который занимался рассылкой семян помидоров, чёрной малины и жимолости, выращенных на приусадебном участке. Владимир Васильевич активно внедрял в практику садоводства современные научные наработки. Он поддерживал талантливых селекционеров и учёных, на свои средства организовывал научные съезды, конференции и плодовые фестивали.

Готовность №1

– Как молдавские аграрии могли бы вписаться в российский зелёный рынок?

– Почему молдавским производителям саженцев и семян не поставлять на российский рынок свою продукцию? В советское время клубника, перец, томаты, как и виноград молдавской селекции, заслуженно считались лучшими в СССР. Находясь на молдо-российском форуме, мы в свободное время заглянули на кишинёвский рынок. Такого перца, какой мы там увидели, в Москве не найдёшь. Яркий, ароматный, мясистый! Почему бы не начать наше сотрудничество с поставки семян перцев и томатов? А мои коллеги могли бы отправлять в Молдову саженцы фруктовых деревьев и ягодников российской селекции – яблони, крыжовника, малины, смородины. Наша компания могла бы ваши сорта районировать и распространить на всю Россию. И это даст молдавским производителям впечатляющую географию продаж.

Российский бизнес готов размещать производственные цеха на территории Молдовы, закупать сорта овощей и фруктов молдавской селекции и продавать их по всей России. Выгоду получат не только питомниководы, но и госбюджет обеих стран.

ДОСЬЕ

Дмитрий ВОРОНКОВ родился в 1978 году. Окончил факультет экономики челябинского института (филиал Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова). Женившись, вошёл в семейный бизнес известного на весь Южный Урал подвижника и новатора садоводства Владимира Степанова, основавшего 30 лет назад ООО «НПО «Сад и огород». Продукция предприятия расходится по всей России под брендом «Сады России» и является лидером на рынке почтовой рассылки семян и саженцев плодовоовощных культур, цветов, декоративных кустарников. С 2017 года – генеральный директор НПО.

Татьяна СОЛОВЬЁВА