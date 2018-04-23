С завтрашнего дня по инициативе президента каждой примэрии вместе с государственным передадут и исторический флаг Молдовы

В преддверии дня Государственного флага Республики Молдова, который традиционно отмечается в нашей стране 27 апреля, глава государства выступил с инициативой принять на законодательном уровне и историческое знамя Молдовы в качестве национального символа.

В данной связи уже начиная с завтрашнего дня каждой примэрии страны будет передано по одному государственному и по одному историческому флагу – Святого Штефана Великого, отметил Игорь Додон.

– На прошлой неделе Национальная комиссия по геральдике при Президенте Республики Молдова одобрила присвоение законного статуса исторического государственного символа Республики Молдова знамени, которое нес Святой Штефан Великий 12 сентября 1485 года. А я подписал законодательную инициативу о дополнении Закона 217/2010 “О Государственном флаге Республики Молдова” (Историческое знамя), – пояснил глава государства.

По его словам, в первую очередь администрация президента передаст историческое знамя в 300 населенных пунктов, подписавших декларации о сохранении государственности и независимости Республики Молдова. Впоследствии оно будет направлено и в другие населенные пункты Республики Молдова.

– Отмечу, что использование исторических знамен на ряду с национальными регулируется законодательствами целого ряда стран, среди которых Литва, Болгария, Хорватия, Финляндия, Греция, Латвия и др. Представленная инициатива не ставит перед собой цели заменить государственный флаг Республики Молдова, но мне хотелось бы, чтобы мы признали наше историческое знамя, так как оно является частью истории Молдовы, которая не дает нам право предать забвению истоки молдаван. Инициатива призвана повысить интерес общества к истории и культуре Молдовы, внести свой вклад в воспитание в гражданах духа патриотизма, а также в укрепление государственности Республики Молдова, – подытожил Игорь Додон.