С завтрашнего дня некоторым заведениям HoReCa разрешат продавать готовые блюда навынос (ВИДЕО)

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Со среды, 22 апреля, некоторым заведениям общественного питания разрешат осуществлять продажу готовых блюд навынос. Об этом в рамках брифинга сообщил премьер-министр Ион Кику.

По словам главы кабмина, такое решение было принято в результате переговоров, которые состоялись на прошлой неделе с представителями сектора HoReCa. Так, экономическим агентам в сфере общественного питания будет разрешено осуществлять продажу еды навынос, а также оказывать услуги кейтеринга.

– Исключение будут составлять: экспресс-буфеты, уличная торговля в ларьках, торговля в киосках на колёсах, приготовление пищи на рынках, деятельность ресторанов и баров, связанная с употреблением пищи на месте, – отметил премьер-министр.