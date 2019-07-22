С завтрашнего дня на месяц перекроют улицу Н. Тестемицану: как изменится движение транспорта

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В столичной примэрии сообщили, что в период с 23 июля по 24 августа дорожное движение будет приостановлено на улице Н. Тестемицану, на участке от улицы Арборилор до И. Инкулец. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

В указанный период движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Автобусный маршрут №9:

В направлении Кодру: от ул. А. Матеевича по П. Халиппа, Хынчешть, Миорица, Гренобля и далее по установленному маршруту;

Обратно: – от ул. Гренобля по Г. Асаки, ул. П. Халиппа, Измаил и далее по установленному маршруту;

Микроавтобусы №125, 190 и 191:

По направлению к ул. Н. Тестемицану: от ул. Тигина до ул. А. Матеевич, П. Халиппа, Хынчешть, Миорица, Гренобля, Н. Тестемицанц и далее по установленному маршруту;

Обратно: с улицы Н. Тестемицану на Гренобля, Г. Асаки, П. Халиппа, Измаил и по установленному маршруту.

Водителям настоятельно рекомендуется придерживаться временной дорожной сигнализации или объезжать данный участок.